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Факти / Україна

Як аптеки каратимуть за необґрунтоване підвищення цін і створення дефіциту

Антимонопольний комітет України стежить за ситуацією на ринках фармацевтики і застерігає, що необґрунтоване підвищення цін буде каратися штрафом.

– Факти необґрунтованого підвищення цін на ліки і предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту, – заявили в Антимонопольному комітеті.

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За антиконкурентну поведінку на ринку АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту порушника.

Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Фото: Dreamstime

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