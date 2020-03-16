Як аптеки каратимуть за необґрунтоване підвищення цін і створення дефіциту

Антимонопольний комітет України стежить за ситуацією на ринках фармацевтики і застерігає, що необґрунтоване підвищення цін буде каратися штрафом.
– Факти необґрунтованого підвищення цін на ліки і предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту, – заявили в Антимонопольному комітеті.
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За антиконкурентну поведінку на ринку АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту порушника.
Раніше Факти ICTV писали, що 16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.
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