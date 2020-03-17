Метро в Харькове на карантин закроют 17 марта в 20.00. Распоряжение действует до 3 апреля 2020 года.

— Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20.00 17 марта. Метрополитен закрывается приказом Департамента инфраструктуры до 3 апреля, — отметили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

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Кроме того, власти города обещают организовать подвоз к магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.

Источник: Харьковский горсовет