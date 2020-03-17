Метро в Харкові на карантин закриють 17 березня о 20.00. Розпорядження діє до 3 квітня 2020 року.
– Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня. Метрополітен закривається наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня, – зазначили у прес-службі Харківської міської ради.
Наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який проінформують пізніше.
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Крім того, влада міста обіцяє організувати підвіз до продуктових магазинів і лікувальних установ.
Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.
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