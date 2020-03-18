Почему люди скупают еду и как пережить карантин — советы психолога

Люди паникуют из-за неизвестности перед будущим. Никто не знает, когда закончится карантин.

Об этом рассказала психолог Вера Романова.

— Страх перед неизвестным — это вполне естественная реакция мозга. Защитный механизм, который давал предкам сигнал «будь на страже» и помогал выжить. Но современному человеку присущи и другие инстинкты. К примеру – стадный. Человек в критической ситуации предпочитает идти по групповому поведению, отдавая ему преимущество перед индивидуальным. Инстинкты создают ощущение повышенного комфорта среди себе подобных, даже если они ведут себя очень глупо. Именно это и объясняет «набеги на супермаркеты» по всему миру, — говорится в сообщении.

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Как пережить карантин:

1. Меньше читайте новости, отфильтровывайте их и потребляйте только проверенные источники. Проверяйте всю информацию и не верьте сразу эмоциям.

2. Меньше обсуждайте коронавирус среди своих знакомых. Не забывайте о других темах беседы.

Психологи также советуют уделить время семье — посмотреть фильм или приготовить вместе ужин.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.