PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Почему люди скупают еду и как пережить карантин — советы психолога

Люди паникуют из-за неизвестности перед будущим. Никто не знает, когда закончится карантин.

Об этом рассказала психолог Вера Романова.

— Страх перед неизвестным — это вполне естественная реакция мозга. Защитный механизм, который давал предкам сигнал «будь на страже» и помогал выжить. Но современному человеку присущи и другие инстинкты. К примеру – стадный. Человек в критической ситуации предпочитает идти по групповому поведению, отдавая ему преимущество перед индивидуальным. Инстинкты создают ощущение повышенного комфорта среди себе подобных, даже если они ведут себя очень глупо. Именно это и объясняет «набеги на супермаркеты» по всему миру, — говорится в сообщении.

Читайте: Жесткие ограничительные меры и штрафы — как проходит карантин в мире

Как пережить карантин:

1. Меньше читайте новости, отфильтровывайте их и потребляйте только проверенные источники. Проверяйте всю информацию и не верьте сразу эмоциям.

2. Меньше обсуждайте коронавирус среди своих знакомых. Не забывайте о других темах беседы.

Психологи также советуют уделить время семье — посмотреть фильм или приготовить вместе ужин.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка