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Факты / Украина / Общество

Когда в Украине прекратится карантин

С 12 марта на всей территории Украины официально ввели карантин. Такое решение приняли с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В это время людей призывали оставаться дома и выходить только по необходимости купить продукты или лекарства.

С 23.00 17 марта в Киеве прекратил работу метрополитен.

Как альтернативу запустили наземный транспорт, дублирующий маршрут метро.

Согласно решению КГГА, в автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы должны пускать только в масках и не более 10 человек.

Читайте: Карантин в Украине: нужно ли носить маски и насколько эффективно работать дома Карантин в Украине - все, что нужно знать, и последние новости Правила карантина в Украине - все, что нужно знать

Однако первый день карантина показал, что городам пока трудно справиться с такой задачей.

На данный момент официально карантин в Украине продлится до 3 апреля.

Какие ограничения действуют до 3 апреля:

  • приостановлены занятия в университетах, школах и садиках;
  • отменены массовые мероприятия;
  • закрыто государственные границы;
  • приостановлена ​​работа ТРЦ и заведений.

Однако при необходимости власти готовы ввести жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине и продлить карантин, однако, на сколько именно — не известно.

18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.

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