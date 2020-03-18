С 12 марта на всей территории Украины официально ввели карантин. Такое решение приняли с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В это время людей призывали оставаться дома и выходить только по необходимости купить продукты или лекарства.
С 23.00 17 марта в Киеве прекратил работу метрополитен.
Как альтернативу запустили наземный транспорт, дублирующий маршрут метро.
Согласно решению КГГА, в автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы должны пускать только в масках и не более 10 человек.Читайте: Карантин в Украине: нужно ли носить маски и насколько эффективно работать дома Карантин в Украине - все, что нужно знать, и последние новости Правила карантина в Украине - все, что нужно знать
Однако первый день карантина показал, что городам пока трудно справиться с такой задачей.
На данный момент официально карантин в Украине продлится до 3 апреля.
Какие ограничения действуют до 3 апреля:
- приостановлены занятия в университетах, школах и садиках;
- отменены массовые мероприятия;
- закрыто государственные границы;
- приостановлена работа ТРЦ и заведений.
Однако при необходимости власти готовы ввести жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине и продлить карантин, однако, на сколько именно — не известно.
18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.
Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.