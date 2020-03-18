С 12 марта на всей территории Украины официально ввели карантин. Такое решение приняли с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В это время людей призывали оставаться дома и выходить только по необходимости купить продукты или лекарства.

С 23.00 17 марта в Киеве прекратил работу метрополитен.

Как альтернативу запустили наземный транспорт, дублирующий маршрут метро.

Согласно решению КГГА, в автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы должны пускать только в масках и не более 10 человек.

Однако первый день карантина показал, что городам пока трудно справиться с такой задачей.

На данный момент официально карантин в Украине продлится до 3 апреля.

Какие ограничения действуют до 3 апреля:

приостановлены занятия в университетах, школах и садиках;

отменены массовые мероприятия;

закрыто государственные границы;

приостановлена ​​работа ТРЦ и заведений.

Однако при необходимости власти готовы ввести жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Украине и продлить карантин, однако, на сколько именно — не известно.

18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.