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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні припиниться карантин

З 12 березня на всій території Україні офіційно ввели карантин. Таке рішення ухвалили з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

У цей час людей закликали залишатися вдома і виходити лише за потреби купити продукти чи ліки.

З 23.00 17 березня у Києві припинив роботу метрополітен.

Натомість запустили наземний транспорт, який дублюватиме маршрут метро.

Згідно з рішенням КМДА, у автобуси, трамваї, маршрутки та тролейбуси мають пускати лише у масках та не більше 10 осіб.

Читайте: Карантин в Україні: чи потрібно носити маски та наскільки ефективно працювати вдома Карантин в Україні - все, що потрібно знати, і останні новини Правила карантину в Україні - все, що потрібно знати

Однак перший день карантину показав, що містам пока важко впоратись з таким завданням.

Наразі офіційно карантин в Україні триватиме до 3 квітня. 

Які обмеження діють до 3 квітня:

  • призупинено навчання в університетах, школах та садочках;
  • скасовано масові заходи;
  • закрито державні кордони;
  • призупинено роботу ТРЦ та закладів харчування.

Однак за потреби влада готова запровадити жорсткіші обмежувальні заходи через поширення коронавірусу в Україні та продовжити карантин, однак, на скільки саме – не відомо.

18 березня у Київській області ввели надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

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