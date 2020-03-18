Коли в Україні припиниться карантин

З 12 березня на всій території Україні офіційно ввели карантин. Таке рішення ухвалили з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

У цей час людей закликали залишатися вдома і виходити лише за потреби купити продукти чи ліки.

З 23.00 17 березня у Києві припинив роботу метрополітен.

Натомість запустили наземний транспорт, який дублюватиме маршрут метро.

Згідно з рішенням КМДА, у автобуси, трамваї, маршрутки та тролейбуси мають пускати лише у масках та не більше 10 осіб.

Однак перший день карантину показав, що містам пока важко впоратись з таким завданням.

Наразі офіційно карантин в Україні триватиме до 3 квітня.

Які обмеження діють до 3 квітня:

призупинено навчання в університетах, школах та садочках;

скасовано масові заходи;

закрито державні кордони;

призупинено роботу ТРЦ та закладів харчування.