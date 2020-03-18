Коли в Україні припиниться карантин

З 12 березня на всій території Україні офіційно ввели карантин. Таке рішення ухвалили з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.
У цей час людей закликали залишатися вдома і виходити лише за потреби купити продукти чи ліки.
З 23.00 17 березня у Києві припинив роботу метрополітен.
Натомість запустили наземний транспорт, який дублюватиме маршрут метро.
Згідно з рішенням КМДА, у автобуси, трамваї, маршрутки та тролейбуси мають пускати лише у масках та не більше 10 осіб.Читайте: Карантин в Україні: чи потрібно носити маски та наскільки ефективно працювати вдома Карантин в Україні - все, що потрібно знати, і останні новини Правила карантину в Україні - все, що потрібно знати
Однак перший день карантину показав, що містам пока важко впоратись з таким завданням.
Наразі офіційно карантин в Україні триватиме до 3 квітня.
Які обмеження діють до 3 квітня:
- призупинено навчання в університетах, школах та садочках;
- скасовано масові заходи;
- закрито державні кордони;
- призупинено роботу ТРЦ та закладів харчування.
Однак за потреби влада готова запровадити жорсткіші обмежувальні заходи через поширення коронавірусу в Україні та продовжити карантин, однак, на скільки саме – не відомо.
18 березня у Київській області ввели надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.