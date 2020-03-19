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Факты / Украина

Эвакуация украинцев из Польши: даты, номера, время рейсов и цены билетов

Укрзализныця совместно с польской железной дорогой запускает спецпоезда для эвакуации наших граждан.

Открыта продажа билетов на четыре спецпоезда на завтра, 20 марта.

Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци. Проезд стоит от 718 до 1 022 грн.

Читайте: В Борисполе приземлился самолет с эвакуированными из Австрии украинцами

Номера рейсов и время отправления спецпоездов из Польши:

  • №717 / 718 Пшемысль-Киев. Отправление: 02.30; Прибытие: 10.30;
  • №709/710 Пшемысль-Киев. Отправление: 10.18; Прибытие: 19.26;
  • №716/715 Пшемысль-Киев. Отправление: 13:10; Прибытие: 22:17;
  • №706/705 Пшемысль-Киев. Отправление: 15:45; Прибытие: 00:46.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла все регулярное международное сообщение с целью недопущения распространения коронавируса.

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