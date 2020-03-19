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Факты / Украина / Общество

В аптеках Киева раскупают парацетамол

В аптеках Киева раскупают жаропонижающий препарат парацетамол.

Его Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать при наличии симптомов коронавируса.

Отсутствует в продаже это лекарство в аптеках сети Мед-Сервис.

В Аптеках доброго дня (по ул. Саксаганского, а также на Оболони и Виноградаре) и Виталюкс (по ул. Шолом-Алейхема) в продаже есть только парацетамол для детей. Средняя цена препарата — 16 грн.

В аптеке НЦ есть только парацетамол-сироп и парацетамол-суспензия стоимостью 28 грн.

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Также есть препарат в аптеке Желаем здоровья. Его цена, в зависимости от дозировки и формата препарата, варьируется от 10 до 38 грн.

Как писали Факты ICTV, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать ибупрофен для самолечения от коронавируса.

Источник: Украинские новости

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