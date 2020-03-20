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Факти / Україна / Суспільство

Чи будуть продовжувати карантин в Україні

Карантин в Україні має тривати до 3 квітня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції Covid-19 може бути подовжений.

На це впливатиме епідеміологічна ситуація в нашій державі, а також в країнах ЄС.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми готуємось і розглядаємо можливий варіант подовження карантину. Це не буде секретом. Якщо буде відбуватися таке ж продовження зростання, карантин буде 100% подовжений, – сказав Ляшко.

Він уточнив, що наразі країна лише перебудовується, а люди звикають жити за новими правилами. Однак запроваджені урядом обмеження будуть дієві лише, у разі їхнього дотримання.

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У протилежному випадку, головний санітарний лікар країни допускає, впровадження жорсткіших карантинних заходів.

– Тому нам треба мобілізуватися, щоб отримати результати всіх заходів, які ми впроваджуємо, – підсумував Ляшко.

Київська влада також допускає продовження карантинних заходів через коронавірус після 3 квітня.

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
  • м. Київ – 3 випадки.

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