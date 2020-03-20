Мировая экономика переживает не лучшие времена — пандемия коронавируса, спад цен на нефть и заостренная ситуация на фондовых рынках. В Украине тоже не все спокойно — смена правительства, всеукраинский карантин и существенное за последнее время повышение курса доллара.

На этом фоне вновь активизировались разговоры о возможном дефолте.

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Факты ICTV рассказывают, есть ли предпосылки для дефолта, какие последствия для экономики будет иметь коронавирус и что будет с курсом гривны в ближайшее время.

Что такое дефолт и нужен ли он Украине?

Дефолт — это невыполнение страной своих обязательств. То есть это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги, нарушает платежные обязательства перед кредитором, не способен производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора.

Сторонники такого сценария заявляют, что Украина может отказаться от своих долгов и направить деньги на решение внутренних проблем в стране.

Но он точно не нужен Украине, убеждены экономисты. Последствиями дефолта, вполне вероятно, станут испорченные кредитная история и имидж перед международными партнерами, резкое обесценивание национальной валюты и отток любых инвестиций из страны.

— Внешние кредиторы начнут арестовывать наши государственные активы, счета, недвижимость, для нас мгновенно закроются рынки капитала. Даже если мы проведем успешные реформы, инвесторы не придут, потому что дефолт — это своеобразная черная метка, минус в инвестиционную карму, — убеждает экономист Алексей Кущ.

В то же время руководство государства утверждает — пока нет оснований для объявления дефолта в Украине. В частности, это подчеркивает председатель НБУ Яков Смолий.

— Риск дефолта в Украине возможен лишь в случае неподписания новой программы с МВФ. Силами только госбюджета мы не сможем в полном объеме выполнить свои долговые обязательства, — убежден экономист Андрей Новак.

Новый транш МВФ

Новый транш МВФ, к слову, активно обсуждается обеими сторонами, несмотря на задержки в его подписании.

— То, что подписание отложилось, имеет логическое объяснение — смена Кабмина. МВФ нужно время, чтобы познакомиться, — говорит Новак.

Контракт планируется подписать на $5,5 млн сроком на три года. А главные условия для получения средств — рынок земли и поправки в закон о банках.

— Новая программа на 99,99% будет, а это снимет любые риски для вероятного дефолта. Думаю, подписание состоится весной этого года, — убежден экономист.

В то же время Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал в $1 трлн для помощи странам в борьбе с коронавирусом. В Нацбанке сообщают, что результаты возможного получения дополнительных средств Украиной будут известны в ближайшие недели.

— Вполне вероятно, что мы можем получить форс-мажорный транш до подписания новой программы для борьбы с последствиями коронавируса.

Реструктурировать долги, чтобы не попасть в дефолт

Финансовый аналитик Алексей Кущ убеждает — для того, чтобы уже в конце года не оказаться в состоянии дефолта, Украине нужно реструктурировать свои долговые обязательства, то есть вести переговоры с кредиторами, чтобы отсрочить выплату долгов на 25-30 лет.

— Сейчас классическая ситуация международного форс-мажора — наша экономика падает, она входит в состояние рецессии, происходит бюджетный кризис. А поскольку сейчас угроза жизни и здоровью людей, деньги нужно тратить на социальные системы.

Реструктуризация — общепринятая практика, убеждает эксперт. Статистика Лондонского или Парижского клуба кредиторов показывает, что за последние 30 лет были проведены сотни реструктуризаций по 95 странам.

— Украина же за свою историю проводила две реструктуризации — в 1998 и 2015 годах.

По подсчетам экономиста, месяц карантина может стоить Украине примерно 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП.

Более позитивный прогноз дает Андрей Новак:

— Теряют те сферы, где есть ограничения или закрытия — транспорт, туристическая отрасль, сфера питания. В целом можно ожидать падения ВВП, но с учетом вероятной поддержки и помощи извне, возможно, удастся сгладить, чтобы это падение было не слишком стремительным.

Но, несмотря на это, спрогнозировать ближайшее будущее национальной валюты трудно.

— Сегодня Нацбанк не справляется с обеспечением стабильности курса национальной денежной единицы, несмотря на то, что каждый торговый день он выходит с интервенциями по 250-300 млн в день, — говорит Новак.

Эксперты отмечают — все будет зависеть от эффективности власти.

— Если они будут эффективными — курс может остановиться на отметке 28 грн и даже немного укрепиться до лета. Если они будут не эффективными — будет движение в сторону 30 грн и выше, — констатирует Кущ.

Хотя экономика мира переживает не лучшие времена, дефолт — это не выход. Украинским властям придется мобилизоваться и задействовать все возможные рычаги для того, чтобы пройти этот кризис с минимальными потерями.

Лилия Ященко