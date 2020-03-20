Світова економіка переживає не найкращі свої часи – пандемія коронавірусу, спад цін на нафту та загострена ситуація на фондових ринках. В Україні теж не все спокійно – зміна уряду, всеукраїнський карантин та істотне за останній час підвищення курсу долара.

На цьому фоні знову активізувались розмови про можливий дефолт.

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Факти ICTV розповідають, чи є передумови для дефолту, які наслідки для економіки матиме коронавірус та що буде з курсом гривні у найближчий час.

Що таке дефолт та чи потрібен він Україні?

Дефолт – це невиконання країною своїх зобов’язань. Тобто це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги, порушує платіжні зобов’язання перед кредитором, нездатний проводити своєчасні виплати за борговими зобов’язаннями або виконувати інші умови договору.

Прихильники такого сценарію заявляють, що Україна може відмовитись від своїх боргів, натомість направити гроші на розв’язання внутрішніх проблем в країні.

Але він точно не потрібен Україні, переконані економісти. Наслідками дефолту, цілком вірогідно, стануть зіпсовані кредитна історія та імідж перед міжнародними партнерами, різке знецінення національної валюти та відтік будь-яких інвестицій з країни.

– Зовнішні кредитори почнуть арештовувати наші державні активи, рахунки, нерухомість, для нас миттєво закриються ринки капіталу. Навіть якщо ми проведемо успішні реформи, інвестори не прийдуть, бо дефолт – це своєрідна чорна мітка, мінус в інвестиційну карму, – переконує економіст Олексій Кущ.

Водночас керівництво держави запевняє – наразі немає підстав для оголошення дефолту в Україні. Зокрема, на цьому наголошує голова НБУ Яків Смолій.

– Ризик дефолту в Україні можливий лише у разі непідписання нової програми з МВФ. Силами лише держбюджету ми не зможемо у повному обсязі виконати свої боргові зобов’язання, – переконаний економіст Андрій Новак.

Новий транш МВФ

Новий транш МВФ, до слова, активно обговорюється обома сторонами попри тимчасову затримку.

– Те, що рішення відклалось, має логічне пояснення – зміна уряду. МВФ потрібен час, щоб познайомитись, – говорить Новак.

Контракт планується ухвалити на $5,5 млрд терміном на три роки. А головні умови для отримання коштів – ринок землі та поправки у закон про банки.

– Нова програма на 99,99% буде, а це зніме будь-які ризики ймовірного дефолту. Думаю, підписання відбудеться навесні цього року, – переконаний економіст.

Водночас Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на $1 трлн для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусом. У Нацбанку повідомляють, що результати можливого отримання додаткових коштів Україною будуть відомі у найближчі тижні.

– Цілком ймовірно, що ми можемо отримати форс-мажорний транш до підписання нової програми для боротьби з наслідками коронавірусу.

Реструктурувати борги, щоб не потрапити у дефолт

Фінансовий аналітик Олексій Кущ переконує – для того, щоб вже в кінці року не опинитись у стані дефолту, Україні потрібно реструктурувати свої боргові зобов’язання, тобто вести переговори з кредиторами, щоб відстрочити виплату боргів на 25-30 років.

– Зараз класична ситуація міжнародного форс-мажору – наша економіка падає, вона входить в стан рецесії, відбувається бюджетна криза. А оскільки зараз загроза життю та здоров’ю людей, гроші потрібно витрачати на соціальні системи.

Реструктуризація – загальноприйнята практика, переконує експерт. Статистика Лондонського або Паризького клубу кредиторів показує, що за останні 30 років були проведені сотні реструктуризацій щодо 95 країн.

– Україна ж за свою історію проводила дві – у 1998 і 2015 роках.

За підрахунками економіста, місяць карантину може вартувати Україні приблизно 250 млрд грн у випуску товарної продукції, послуг і робіт і близько 115 млрд грн ВВП.

Більш позитивний прогноз дає Андрій Новак:

– Втрачають ті сфери, де є обмеження або закриття – транспорт, туристична галузь, заклади харчування. Загалом можна очікувати падіння ВВП, але з урахуванням ймовірної підтримки і зовнішньої допомоги, можливо, вдасться згладити, щоб це падіння було не надто стрімким.

Та, незважаючи на це, спрогнозувати найближче майбутнє національної валюти важко.

– Сьогодні Нацбанк не впорується із забезпеченням стабільності курсу національної грошової одиниці, незважаючи на те, що кожного торгового дня він виходить з інтервенціями у 250-300 млн, – каже Новак.

Експерти наголошують – все залежатиме від ефективності влади.

– Якщо вони будуть ефективними – курс може зупинитися на позначці 28 грн і навіть трохи зміцниться до літа. Якщо вони будуть не ефективними – буде рух у бік 30 грн і вище, – констатує Кущ.

Хоч економіка світу переживає не найкращі часи, дефолт – це не вихід. Українській владі доведеться мобілізуватись і задіяти всі можливі важелі для того, щоб пройти цю кризу з мінімальними втратами.

Лілія Ященко