Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином.

Многие из них временно закрыли часть отделений, сократили рабочее время и ввели санитарные часы.

Банки продолжают работать, но призывают украинцев пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными.

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Банк Кредит Днепр временно сократил количество работающих отделений до 15 с 36. Они будут работать в будние дни с 10.00 до 17.00.

Банк Восток приостановил работу трех отделений в Одессе и двух в Киеве из 40 по Украине. Работающие отделения будут открыты в будние с 9.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 16.00, а воскресенье выходной.

Международный инвестиционный банк приостановил работу двух отделений в Киеве и отставил прежним график работы для оставшихся 18-ти отделений (в будние дни с 9.00 до 18.00).

Мегабанк сократил график работы для харьковских отделений. Теперь они будут работать в будние с 10.00 до 17.00, в связи с изменениями в работе общественного транспорта из-за карантина. Отделения в других городах работают в штатном режиме — с 9.00 до 17.00.

В штатном режиме работают Банк инвестиций и сбережений — в будние с 9.00 до 17.00 — и Индустриалбанк (в будние с 9.00 до 17.30).

ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел два дополнительных перерыва на санчас (с 11.00 по 11.15 и с 16.00 по 16.15) и перерыв с 13.00 до 14.00.

Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи.

Ощадбанк ввел перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы.

ПриватБанк ввел санитарный час с 12.30 по 13.30 в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений. Они работают только в будние дни с 9.00 по 18.00.

Креди Агриколь Банк временно закрыл 17 отделений из 150. Остальные работают только в будние с 9.00 до 17.00 с перерывом на санитарный час с 13.00 по 14.00.

Банк Пивденный временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день с 10.00 до 16.30 с тремя санитарными часами (11.00-11.15, 13.00-14.00, 15.45-16.00). Дополнительно банк отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях до пяти человек.

Укрсиббанк сократил график работы с 10.00 до 16.00, ввел санчас.

ТАСкомбанк работает только в будние с 10.00 до 16.00.

Кредобанк сократил часы с 10.00 до 16.30, ввел два перерыва на дезинфекцию.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы.

Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16.00,

Правекс Банк и Глобус Банк – с 10.00 до 16.00.

ОТП Банк – с 9.00 до 17.00.

Напомним, 19 марта в Нацбанке сообщили, что во время карантина украинские банки будут работать в обычном режиме. НБУ готов поддерживать ликвидность банковской системы, сглаживать колебания курса.