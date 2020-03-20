Українські банки скорегували години роботи у зв’язку з карантином.

Багато з них тимчасово закрили частину відділень, скоротили робочий час і ввели санітарні години.

Банки продовжують працювати, але закликають українців користуватися онлайн-банкінгом і уникати операцій з готівкою.

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Банк Кредит Дніпро тимчасово скоротив кількість працюючих відділень до 15 з 36. Вони працюватимуть у будні дні з 10.00 до 17.00.

Банк Восток призупинив роботу трьох відділень в Одесі і двох в Києві з 40 по Україні. Працюючі відділення будуть відкриті в будні з 9.00 до 18.00, в суботу – з 10.00 до 16.00, а неділя вихідний.

Міжнародний інвестиційний банк призупинив роботу двох відділень у Києві і лишив колишній графік роботи для решти 18-ти відділень (у будні дні з 9.00 до 18.00).

Мегабанк скоротив графік роботи для харківських відділень. Тепер вони працюватимуть у будні з 10.00 до 17.00, у зв’язку зі змінами в роботі громадського транспорту через карантин. Відділення в інших містах працюють у штатному режимі – з 9.00 до 17.00.

У штатному режимі працюють Банк Інвестицій та заощаджень – у будні з 9.00 до 17.00 – та Індустріалбанк (у будні з 9.00 до 17.30).

ПУМБ призупинив оформлення кредитів готівкою і кредитних карт, ввів дві додаткові перерви на сангодину (з 11.00 по 11.15 і з 16.00 по 16.15) і перерву з 13.00 до 14.00.

Райффайзен банк Аваль ввів обслуговування за записом.

Ощадбанк ввів перерви у відділеннях на провітрювання і дезінсекцію і перевів інкасаторську службу в посилений режим роботи.

ПриватБанк ввів санітарну годину з 12.30 до 13.30 у своїх відділеннях і радить клієнтам чекати своєї черги на вулиці.

Альфа-Банк тимчасово призупинив роботу 45 з 257 відділень. Вони працюють тільки в будні дні з 9.00 до 18.00.

Креді Агріколь Банк тимчасово закрив 17 відділень з 150. Решта працюють тільки в будні з 9.00 до 17.00 з перервою на санітарну годину з 13.00 до 14.00.

Банк Південний тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день з 10.00 до 16.30 з трьома санітарними годинами (11.00-11.15, 13.00-14.00, 15.45-16.00). Додатково банк скасував роботу на вихідних і обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях до п’яти осіб.

Укрсиббанк скоротив графік роботи з 10.00 до 16.00, ввів сангодину.

ТАСкомбанк працює тільки в будні з 10.00 до 16.00.

Кредобанк скоротив години з 10.00 до 16.30, ввів дві перерви на дезінфекцію.

Ідея Банк і Укрексімбанк ввели додаткові сангодини.

Сбербанк приймає клієнтів тільки в будні дні до 16.00,

Правекс Банк і Глобус Банк – з 10.00 до 16.00.

ОТП Банк – з 9.00 до 17.00.

Нагадаємо, 19 березня в Нацбанку повідомили, що під час карантину українські банки працюватимуть у звичайному режимі. НБУ готовий підтримувати ліквідність банківської системи, згладжувати коливання курсу.