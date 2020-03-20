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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив радника Гео Лероса

Президент України Влодимир Зеленський своїм указом №100 від 20 березня 2020 року звільнив Гео Лероса від виконання обов’язків радника президента України поза штатом.

Інформацію опублікували на офіційному сайті президента.

Зеленський призначив Гео Лероса позаштатним радником 24 червня 2019 року.

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Гео Лерос – український режисер, волонтер та арт-куратор. Він був радником міністра інформаційної політики України та радником мера Києва з питань культури.

На виборах до Верховної Ради в 2019 році пройшов до парламенту з партією Слуга народу. У політсилі він записаний 23 номером.

Нагадаємо, за свою недовгу політичну кар’єру Гео Лерос засвітився у конфліктній ситуації. Під час одного із засідань Верховної Ради він побився із іншим нардепом із фракції Слуга народу Максимом Бужанським.

 

Джерело: Офіс президента

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