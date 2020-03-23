Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 марта.
Так, курс доллара составляет 27,73 грн, что на семь копеек ниже предыдущего банковский день, 20 марта.
Евро установили на уровне 29,63 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 23.03:
- 1 доллар — 27,73 грн;
- 1 евро — 29,63 грн;
- 1 злотый — 6,55;
- 1 рубль — 3,49.
Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.
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