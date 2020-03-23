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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар пошел на спад: курс валют на 23 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 марта.

Так, курс доллара составляет 27,73 грн, что на семь копеек ниже предыдущего банковский день, 20 марта.

Евро установили на уровне 29,63 грн.

Читайте: Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары

Курс валют в Украине от НБУ на 23.03:

  • 1 доллар — 27,73 грн;
  • 1 евро — 29,63 грн;
  • 1 злотый — 6,55;
  • 1 рубль — 3,49.

Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

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