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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар пішов на спад: курс валют на 23 березня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 березня.

Так, курс долара становить 27,73 грн, що на сім копійок нижче за попередній банківський день, 20 березня.

Євро встановили на рівні 29,63 грн.

Читайте: Приватбанк призупинив обмін готівкової валюти: як купити та продати долари

Курс валют в Україні від НБУ на 23.03:

  • 1 долар – 27,73 грн;
  • 1 євро – 29,63 грн;
  • 1 злотий – 6,55;
  • 1 рубль – 3,49.

Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

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