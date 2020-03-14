Вероятно, меры ограничений будут еще жестче – Аваков о карантине в Украине

В Украине могут усилить ограничительные мер в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче, — написал он.

По его словам, что власти оценивают ход событий в Китае, Италии, Испании и других стран и учитывают их опыт и ошибки, когда принимают решения.

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— Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан, — подчеркнул он.

Напомним, 12 марта в Украине введен карантин. Всего в стране зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом.