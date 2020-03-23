Получателям субсидий выплатят по 300 грн на период карантина — Лазебная

Министерство социальной политики Украины предлагает установить дополнительную компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина, которая составит около 300 грн.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.
— Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина.
На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств — это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина, — сказала министр.
По ее словам, этим решением будут увеличены на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, газом для готовки еды и подогрева воды, а также пользования холодной и горячей водой.
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Министр отметила, что в среднем такая компенсация будет приблизительно составлять 300 грн.
— Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий, — добавила Лазебная.
Ранее Министерство социальной политики призвало граждан не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.