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Факты / Украина

Получателям субсидий выплатят по 300 грн на период карантина — Лазебная

Министерство социальной политики Украины предлагает установить дополнительную компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина, которая составит около 300 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге.

— Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина.

На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать принять решения, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 млн домохозяйств — это те домохозяйства, которые сегодня получают субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина, — сказала министр.

По ее словам, этим решением будут увеличены на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, газом для готовки еды и подогрева воды, а также пользования холодной и горячей водой.

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Министр отметила, что в среднем такая компенсация будет приблизительно составлять 300 грн.

— Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы, в период карантина потеряют свою работу. Мы для них упростим порядок предоставления субсидий, — добавила Лазебная.

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