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Факти / Україна

Отримувачам субсидій виплатять по 300 грн на період карантину – Лазебна

Міністерство соціальної політики України пропонує встановити додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств на оплату окремих комунальних послуг в період карантину, яка складе близько 300 грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

– Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Ба більше, ми зараз посилюємо цей напрям роботи в умовах карантину.

На найближчому засіданні уряду ми пропонуватимемо ухвалити рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств – це ті домогосподарства, які сьогодні отримують субсидію, на оплату окремих комунальних послуг в період карантину, – сказала міністр.

За її словами, цим рішенням будуть збільшені на 50% соціальні нормативи користування електроенергією, газом для готування їжі та підігріву води, а також користування холодною і гарячою водою.

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Міністр зазначила, що в середньому така компенсація приблизно складатиме 300 грн.

– Ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи, в період карантину втратять свою роботу. Ми для них спростимо порядок надання субсидій, – додала Лазебна.

Раніше Міністерство соціальної політики закликало громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.

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