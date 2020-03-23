Пропуска на OLX и очереди на остановках: как работает транспорт в Киеве

С понедельника, 23 марта, пассажирский транспорт Киева перевозит только сотрудников критической сферы: медиков, спасателей, полицию, специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, продавцов продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий.

Чтобы войти в транспорт нужно показать специальный билет для проезда и паспорт, однако это не освобождает пассажиров от оплаты проезда.

В общественном транспорте столицы начали дежурить полицейские, которые проверяют наличие пропусков.

На остановках людно, однако очереди меньше, чем обычно. Не все пассажиры имеют билеты, поэтому покзують профессиональное удостоверение, обещая, что сегодня руководство раздаст соответствующие билеты.

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Нашлись и те, кто имея эти билеты начал продавать их на OLX.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

Covid-19 официально подтвержден в: