Проверять самоизоляцию украинцев будут с помощью мобильных операторов – Геращенко

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев с помощью данных мобильных операторов.

— Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с пандемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей, — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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24 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников по украинцам, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.