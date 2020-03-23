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Факти / Україна

Перевіряти самоізоляцію українців будуть за допомогою мобільних операторів – Геращенко

Правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців за допомогою даних мобільних операторів.

– Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з пандемією коронавірусу. Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банків, щоб здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж, – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

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24 березня поліція почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників щодо українців, які підписали особисті зобов’язання про 14-денний карантин шляхом самоізоляції.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього тижня в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

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