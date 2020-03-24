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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Чем больше почтовых операторов будут доставлять лекарства, тем лучше для граждан — Вовк

Чем большее количество операторов смогут осуществлять доставку лекарств в непростых критических условиях, в которых находится Украина, тем лучше будет и для простых граждан, и для государства в целом.

Такое мнение высказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя принятое Кабинетом министров постановление об интернет-торговле медпрепаратами и доставке лекарств операторами почтовой связи.

Как сообщали СМИ, изначально правительство планировало наделить монопольным правом осуществлять доставку лекарств, приобретенных в интернете, Укрпочту. Обоснованием подобной идеи являлся статус Укрпочты как государственного оператора.

Однако Кабмину пришлось отказаться от своего решения в виду несоответствия проекта нормативного акта антимонопольному законодательству и волне резкой критики ведущих экспертов Украины. Кроме правовых несоответствий, в правительственном решении Сергей Вовк видит и обычную логику, подкрепленную здравым смыслом.

— Действующая сеть Укрпочты не оптимально покрывает целый ряд регионов, в которых люди привыкли пользоваться услугами других операторов. Люди выбирают тех поставщиков, чьи отделения близко расположены к дому, где выше качество услуг и так далее.

Поэтому в данном случае монополизм недопустим. Чем меньше монополизма, тем лучше себя чувствует и рынок в целом. Именно потому и существует Антимонопольный комитет, который следит, чтобы государственные монополисты не злоупотребляли своим статусом на рынке.

И если присутствуют искривления, существуют вполне сформированные механизмы для их корректировки, — отметил эксперт.

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Говоря о возможности снижения цен на доставку лекарств за счет конкуренции и социальной ответственности бизнеса в условиях эпидемии, Вовк отметил, что такая вероятность существует пока чисто гипотетически.

— Важно понимать, что медпрепараты – это такой же груз, как и остальные. Кроме того, это специфический груз, который имеет ряд специальных ограничений по условиям транспортировки.

Поэтому себестоимость достаточно высокая. Скорее, снижение цен может произойти, если государство компенсирует перевозчикам часть себестоимости. Но пока я от государства не слышал подобных инициатив, — резюмировал директор Центра транспортных стратегий.

Напомним, Укрпочта с 24 марта и до окончания карантина вводит бесплатную доставку посылок в больницы. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Фото: Unsplash

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