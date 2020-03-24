Що більше поштових операторів доставлятимуть ліки, то краще для громадян – Вовк

Що більша кількість операторів зможе довозити ліки в непростих критичних умовах, у яких перебуває Україна, то краще буде і для звичайних громадян, і для держави загалом.

Таку думку висловив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи ухвалену Кабінетом міністрів постанову про інтернет-торгівлю медпрепаратами та доставку ліків операторами поштового зв’язку.

Як повідомляли ЗМІ, спочатку уряд планував надати монопольне право здійснювати доставку ліків, придбаних в інтернеті, Укрпошті. Обгрунтуванням був статус Укрпошти як державного оператора.

Однак Кабміну довелося відмовитися від свого рішення внаслідок невідповідності проекту нормативного акта антимонопольному законодавству і хвилі критики провідних експертів України. Окрім правових невідповідностей, в урядовому рішенні Сергій Вовк бачить і звичайну логіку, підкріплену здоровим глуздом.

– Чинна мережа Укрпошти не оптимально покриває низку регіонів, в яких люди звикли користуватися послугами інших операторів. Люди вибирають тих постачальників, чиї відділення близько розташовані до будинку, де вища якість послуг тощо. Тому в цьому випадку монополізм неприпустимий. Чим менше монополізму, тим краще себе почуває ринок загалом. Через це у нас існує Антимонопольний комітет, який стежить, щоб державні монополісти не зловживали своїм статусом на ринку. І якщо присутні викривлення, є цілком сформовані механізми для їхнього коригування, – зазначив експерт.

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Говорячи про можливість зниження цін на доставку ліків за рахунок конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу в умовах епідемії, Вовк зазначив, що така ймовірність залишається поки суто гіпотетично.

– Важливо розуміти, що медпрепарати – це такий же вантаж, як усе інше. Крім того, це специфічний вантаж, який має низку спеціальних обмежень за умовами транспортування. Тому собівартість досить висока. Імовірніше, зниження цін може статися, якщо держава компенсує перевізникам частину собівартості. Але поки я від держави не чув подібних ініціатив, – резюмував директор Центру транспортних стратегій.

Нагадаємо, Укрпошта з 24 березня і до закінчення карантину запроваджує безкоштовну доставку посилок до лікарень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.