Сейчас в Украине не планируют переносить внешнее независимое оценивание. Это возможно только, если Минздрав примет решение продлить карантин.

Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

— Если правительство страны примет решение, что карантинные меры продолжаются и они будут продолжаться до наших сроков (проведение ВНО, — Ред.) и позже, Министерство образования и науки Украины, конечно, будет переносить внешнее независимое оценивание, — рассказала она.

Сейчас первая дата тестирования определена на 21 мая — математика.

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По словам Вакуленко, если карантин продолжат сверх этого срока, то ВНО перенесут.

— Мы надеемся на то, что до 3 апреля ситуация будет изучена, Министерство здравоохранения изучит динамику распространения заболеваемости, будет иметь точную информацию и порекомендует продолжение или остановку карантинных мер, — добавила Татьяна Вакуленко.

Напомним, из-за введения карантина в Украине перенесли даты пробного ВНО. Поэтому абитуриенты должны повторно распечатать приглашение-пропуск на тестирование.