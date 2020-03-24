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Факти / Україна / Суспільство

В Україні поки не планують переносити ЗНО

Наразі в Україні не планують переносити зовнішнє незалежне оцінювання. Це можливо лише, якщо МОЗ ухвалить рішення подовжити карантин.

Про це розповіла заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

– Якщо уряд країни ухвалить рішення, що карантинні заходи продовжуються і вони продовжуватимуться до наших термінів (проведення ЗНО, – Ред.) і пізніше, Міністерство освіти і науки України, звичайно, переноситиме зовнішнє незалежне оцінювання, – розповіла вона.

Наразі перша дата тестування визначена на 21 травня – математика.

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За словами Вакуленко, якщо карантин продовжать понад цей термін, то ЗНО перенесуть.

– Ми сподіваємося на те, що до 3 квітня ситуація буде вивчена, Міністерство охорони здоров’я вивчить динаміку розповсюдження захворюваності, матиме точну інформацію і порекомендує продовження або зупинення карантинних заходів, – додала Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, через запровадження карантину в Україні перенесли дати пробного ЗНО. Тому абітурієнти повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки на тестування.

Джерело: Укрінформ

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