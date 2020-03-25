Без толп в церквях: Зеленский анонсировал проект Пасха дома

Правительство Украины готовит проект Пасха дома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания с председателями ОГА и городскими главами областных центров.

— Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим, – сказал он.

Во время совещания рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно для них и окружающих.

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Зеленский отметил, что самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

— Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект Пасха дома, который поможет отпраздновать этот великий праздник дома, не собираясь толпами в церквях, – сказал он.

Напомним, Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. Сейчас в Украине действует карантин. Из-за увеличения количества больных коронавирусом его решили продлить до 24 апреля.