Без натовпів у церквах: Зеленський анонсував проект Великдень вдома

Уряд України готує проект Великдень вдома.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради з головами ОДА та міським головам обласних центрів.

– Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Всі керівники церков погоджуються з цим, – сказав він.

Під час наради розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.

У разі великого скупчення людей вони повинні проводити бесіди з парафіянами і роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно для них і оточуючих.

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Зеленський зазначив, що найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

– Великдень зазвичай збирає в церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект Великдень вдома, який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах, – сказав він.

Нагадаємо, Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Зараз в Україні діє карантин. Через збільшення кількості хворих коронавірусом його вирішили продовжити до 24 квітня.