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Факты / Украина

Кличко о нарушителях самоизоляции: Штрафуйте, если ума не хватает

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству внутренних дел и контролирующим органам с призывом внимательно выявлять нарушения самоизоляции гражданами.

По словам мэра, правоохранители должны составлять протоколы и штрафовать нарушителей, которые не понимают важности ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

— Если у кого-то не хватает ума и сознания, пусть так понимают, — отметил Кличко.

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Чиновник также обратился к некоторым журналистам и жителям Киева с призывом «не кошмарить врачей, не врываться в больницы ради видео и лайков в соцсетях».

Как сообщалось, Кличко призвал остановить «бесконтрольное импортирование инфекции в столицу«.

Фото: Dreamstime

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