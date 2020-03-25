Кличко о нарушителях самоизоляции: Штрафуйте, если ума не хватает

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству внутренних дел и контролирующим органам с призывом внимательно выявлять нарушения самоизоляции гражданами.

По словам мэра, правоохранители должны составлять протоколы и штрафовать нарушителей, которые не понимают важности ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

— Если у кого-то не хватает ума и сознания, пусть так понимают, — отметил Кличко.

Читайте: Карантин в Украине – все, что нужно знать, и последние новости

Чиновник также обратился к некоторым журналистам и жителям Киева с призывом «не кошмарить врачей, не врываться в больницы ради видео и лайков в соцсетях».

Как сообщалось, Кличко призвал остановить «бесконтрольное импортирование инфекции в столицу«.