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Факти / Україна

Кличко про порушників самоізоляції: Штрафуйте, якщо розуму не вистачає

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства внутрішніх справ та контролюючих органів із закликом пильно виявляти порушення самоізоляції громадянами.

За словами мера, правоохоронці мають складати протоколи і штрафувати порушників, які не розуміють важливості обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

– Якщо у когось не вистачає розуму і свідомості, нехай так розуміють, – наголосив Кличко.

Чиновник також звернувся до деяких журналістів та мешканців Києва із закликом “не кошмарити лікарів, не вриватися до лікарень заради відео та лайків у соцмережах”.

Фото: Dreamstime

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