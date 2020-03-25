Кличко про порушників самоізоляції: Штрафуйте, якщо розуму не вистачає

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства внутрішніх справ та контролюючих органів із закликом пильно виявляти порушення самоізоляції громадянами.

За словами мера, правоохоронці мають складати протоколи і штрафувати порушників, які не розуміють важливості обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

– Якщо у когось не вистачає розуму і свідомості, нехай так розуміють, – наголосив Кличко.

Чиновник також звернувся до деяких журналістів та мешканців Києва із закликом “не кошмарити лікарів, не вриватися до лікарень заради відео та лайків у соцмережах”.