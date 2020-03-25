Объявления чрезвычайной ситуации на территории Украины лишь подтверждает то состояние, в котором мы живем сегодня (закрытие общественных заведений, ограничение передвижения и т.д.). Жизнедеятельность страны не испытывает особых изменений.

Власть и в дальнейшем должна обеспечивать условия для жизни и здоровья населения: вода, продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и тому подобное.