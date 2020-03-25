Что такое чрезвычайная ситуация?
Чрезвычайная ситуация — это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, которые вызвала авария, катастрофа, эпидемия, стихийное бедствие, что привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, заражения людей и животных.
Кто объявил чрезвычайную ситуацию?
Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года принял решение о введении чрезвычайной ситуации до 24 апреля.
Почему в Украине объявили чрезвычайную ситуацию?
Решение о введении чрезвычайной ситуации обусловлено тем, что случаи заболевания Covid-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.
Для чего чрезвычайная ситуация?
Чрезвычайную ситуацию вводят для того, чтобы усилить координацию всех служб, задействованных до противодействия распространения коронавируса. Это поможет более четко координировать действия центральной и местной власти.
Что предусматривает чрезвычайная ситуация?
Объявления чрезвычайной ситуации на территории Украины лишь подтверждает то состояние, в котором мы живем сегодня (закрытие общественных заведений, ограничение передвижения и т.д.). Жизнедеятельность страны не испытывает особых изменений.
Власть и в дальнейшем должна обеспечивать условия для жизни и здоровья населения: вода, продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и тому подобное.
Чрезвычайная ситуация и надзвичйны состояние — это одинаковые понятия?
Это разные понятия. Чрезвычайная ситуация определяется в Кодексе, гражданской защиты. Чрезвычайное положение регулируется Конституцией Украины.
Поэтому если для введения чрезвычайной ситуации достаточно решения Кабинета министров, то введение чрезвычайного положения должно быть согласовано Советом национальной безопасности и обороны, затем обращение к президенту, а после подписания президентом — в Верховную Раду.