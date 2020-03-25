Оголошення надзвичайної ситуації на території України лише підтверджує той стан, в якому ми живемо сьогодні (закриття громадських закладів, обмеження пересування і так далі). Життєдіяльність країни не зазнає особливих змін.

Влада і надалі повинна забезпечувати умови для життя і здоров’я населення: вода, продукти харчування, предмети першої необхідності, ліки, комунальні послуги, транспорт тощо.