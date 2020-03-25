Що таке надзвичайна ситуація?
Надзвичайна ситуація — це порушення нормальних умов життя і діяльності людей, викликані аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, зараження людей і тварин.
Хто оголосив надзвичайну ситуацію?
Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року ухвалив рішення про запровадження надзвичайної ситуації до 24 квітня.
Чому в Україні оголосили надзвичайну ситуацію?
Рішення про запровадження надзвичайної ситуації обумовлене тим, що випадки захворювання на Covid-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.
Для чого надзвичайна ситуація?
Надзвичайну ситуацію запроваджують для того, щоб посилити координацію всіх служб, задіяних для протидії поширенню коронавірусу. Це допоможе чіткіше координувати дії центральної та місцевої влади.
Що передбачає надзвичайна ситуація?
Оголошення надзвичайної ситуації на території України лише підтверджує той стан, в якому ми живемо сьогодні (закриття громадських закладів, обмеження пересування і так далі). Життєдіяльність країни не зазнає особливих змін.
Влада і надалі повинна забезпечувати умови для життя і здоров’я населення: вода, продукти харчування, предмети першої необхідності, ліки, комунальні послуги, транспорт тощо.
Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан – це тотожні поняття?
Це різні поняття. Надзвичайна ситуація визначається в Кодексі цивільного захисту. Надзвичайний стан регулюється Конституцією України.
Тому якщо для запровадження надзвичайної ситуації достатньо рішення Кабінету міністрів, то то надзвичайний стан має бути погоджений Радою національної безпеки та оборони, потім готується звернення до президента, а після підписання президентом — до Верховної Ради.