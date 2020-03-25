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Факты / Украина

Не нарушает прав и не разрушает экономику — Шмыгаль о чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Денис Шмыгаль записал обращение, в котором рассказал подробности введения чрезвычайной ситуации в Украине, а также он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с чрезвычайным положением.

Также глава Кабмина отметил, что все решения направлены на ликвидацию пандемии коронавируса в Украине. Болезнь зафиксирована в 13 областях и городе Киеве.

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— Чрезвычайная ситуация — это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии, — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что введение чрезвычайной ситуации поможет убрать дополнительные бюрократические формальности, которые могут препятствовать в оперативной ликвидации пандемии.

Напомним, 25 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продолжило карантин до 24 апреля.

Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания на Covid-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.

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