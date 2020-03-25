PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Не порушує прав та не руйнує економіку – Шмигаль про надзвичайну ситуацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записав звернення, в якому розповів подробиці запровадження надзвичайної ситуації в України, а також він наголосив, що це немає нічого спільного з надзвичайним станом.

Також глава Кабміну зазначив, що всі рішення спрямовані на ліквідацію пандемії коронавірусу в Україні. Хвороба зафіксована у 13 областях та місті Києві.

Читайте: Надзвичайна ситуація в Україні: чи зміниться щось для громадян

– Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставить хрест на економіці. Насамперед, це про збільшення наших з вами спільних обов’язків для подолання епідемії, – заявив Шмигаль.

Він додав, що запровадження надзвичайної ситуації допоможе прибрати додаткові бюрократичні формальності, які можуть перешкоджати в оперативній ліквідації пандемії.

Нагадаємо, що 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня.

Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на Covid-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка