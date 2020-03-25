Прем’єр-міністр Денис Шмигаль записав звернення, в якому розповів подробиці запровадження надзвичайної ситуації в України, а також він наголосив, що це немає нічого спільного з надзвичайним станом.

Також глава Кабміну зазначив, що всі рішення спрямовані на ліквідацію пандемії коронавірусу в Україні. Хвороба зафіксована у 13 областях та місті Києві.

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– Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставить хрест на економіці. Насамперед, це про збільшення наших з вами спільних обов’язків для подолання епідемії, – заявив Шмигаль.

Він додав, що запровадження надзвичайної ситуації допоможе прибрати додаткові бюрократичні формальності, які можуть перешкоджати в оперативній ліквідації пандемії.

Нагадаємо, що 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня.

Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на Covid-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.