ГНА для 4 и 9 классов отменено — заявление МОН

Министерство образования и науки отменило государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов из-за карантина.
Об этом заявила в. и. о министра образования на науки Любомира Мандзий.
— Если мы возвращаемся в мае или июне на учебу, то мы говорим о том, что мы можем подытожить и проработать материал, который был выучен учениками дистанционно, — говорит министр.
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Мандзий добавила, что в начале следующего года в сентябре в учителей будет возможность пройти из учениками весь материал, который приходился на время карантина.
Напомним, Кабмин продлил карантин и объявил чрезвычайную ситуацию в Украине до 24 апреля.
Источник: МОН
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