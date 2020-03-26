ДПА для 4 та 9 класів скасовано – заява МОН

Міністерство освіти і науки скасувало державну підсумкову атестацію для 4 і 9 класів через карантин.
Про це заявила т. в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій.
– Якщо ми повертаємося в травні або червні на навчання, то ми зможемо підсумувати і пропрацювати матеріал, який був вивчений учнями дистанційно, – говорить міністр.
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Мандзій додала, що на початку наступного року в вересні у вчителів буде можливість пройти з учнями весь матеріал, який припадав на час карантину.
Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин і оголосив надзвичайну ситуацію в Україні до 24 квітня.
Источник: МОН
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