Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, однак під час судового засідання захист екс-чиновника заявив, що дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві.

Адвокати кажуть, що 25 березня дружина Кожари, Марина Козерод, подала заяву, де зізналася у вчиненні кримінального правопорушення, який є казусом, тобто не залежав від її волі.

Однак представник прокуратури повідомив, що правоохоронці наразі не отримували цю заяву.

У частині заяви йдеться, що Кожара та Старицький в день загибелі бізнесмена відпочивали разом і вживали спиртні напої. Це відбувалось у будинку Кожари та Козерод. Атмосфера була невимушеною, підстав для конфлікту наче не було.

– Увечері між 21 та 22 годиною, Старицький нібито був у стані сп’яніння, і в його правій руці Козерод побачила пістолет. Кожара ж на той момент перебував на другому поверсі будинку. Далі Козерод намагалась відібрати пістолет у потерпілого, – не дочитавши заяву до кінця, зазначив адвокат.

Захист каже, що раніше Козерод подавала заяви, з проханням провести слідчі дії за її участі та говорила, що може повідомити механізм утворення поранення у Старицького.

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Водночас, прокурор і представник потерпілих звернули увагу, що це формулювання каже не про визнання жінкою своєї провини, а лише про те, що вона була свідком.

Пізніше прокурор сказав, що експертиза не виявила на руках Козерод слідів причетності до пострілів. Її причетність під час слідства перевірялась, але не була підтверджена.

Нагадаємо, 21 лютого у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари, знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького.

22 лютого національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала розпочате кримінальне провадження із самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яку було виявлено на місці загибелі Старицького, однак вона мала зберігатися у сейфі. 25 лютого Старицького поховали.