Мужчина отправил по почте в суд $1,5 тыс. взятки, чтобы выиграть дело

В Коломые (Ивано-Франковская область) мужчина отправил в горрайонный суд $1 000 за решение дела в его пользу.

Взятку нашла секретарь, которая открыла конверт и увидела деньги. Она принесла письма судье.

По его словам, в письме было два ходатайства и деньги.

— Кроме денег в конверте было два обращения. А доллары — плата за их принятие. Отправитель так и написал! Я даю вознаграждение за достоверное расследование — 500 долларов США. Но там были два дела, поэтому он дал по одному 500 и по второму, — рассказал судья.

Работники суда сразу вызвали полицию. Деньги перечислили в пользу государства.

Читайте: Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ

Судья рассказал, что взятка пришла от бывшего чиновника, которого 15 лет назад осудили за присвоение чужих средств. Тогда мужчина получил срок в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должность.

Мужчина утверждает, что его оклеветали и он хочет докопаться до правды.

По его словам, деньги заработал в Польше. Он отправил еще $500 в Верховный суд, но пока реакции нет.

— Мне не жаль этих денег, я защищаю честь и достоинство, — сказал он.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.