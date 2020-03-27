Чоловік відправив поштою до суду $1,5 тис. хабара, щоб виграти справу

У Коломиї (Івано-Франківська область) чоловік відправив до міськрайонного суду $1 000, щоб вирішити справу на свою користь.

Хабар знайшла секретарка, яка відкрила конверт і побачила гроші. Вона принесла листа судді.

За його словами, в листі було два клопотання і гроші.

– Крім грошей в конверті було два звернення. А долари – плата за їх ухвалення. Відправник так і написав! Я даю винагороду за достовірне розслідування – 500 доларів США. Але там були дві справи, тому він дав по одній 500 і по іншій, – розповів суддя.

Працівники суду одразу викликали поліцію. Гроші перерахували на користь держави.

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Суддя розповів, що хабар надійшов від колишнього чиновника, якого 15 років тому засудили за привласнення чужих коштів. Тоді чоловік отримав термін у вигляді обмеження волі на 1 рік з позбавленням права обіймати посаду.

Чоловік стверджує, що його обмовили і він хоче докопатися до правди.

За його словами, гроші заробив у Польщі. Він відправив ще $500 до Верховного суду, але поки реакції немає.

– Мені не шкода цих грошей, я захищаю честь і гідність, – сказав він.

Чоловікові загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара у 2,5 млн грн.