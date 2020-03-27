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Факты / Украина / Политика

Дубилет не войдет в состав Кабмина

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что в новый состав правительства он не будет входить.

Однако планирует довести до конца часть проектов из своих топ-50.

— Буду заниматься ими извне, тем более опыт внедрения iGov в роли волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию — бизнес.

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Напомним, ранее Дмитрий Дубилет сообщал, что может продолжить работу в новом правительстве, чтобы завершить проекты, которые начал на должности.

К слову, Дмитрий Дубилет занимал должность министра Кабинета министров с 30 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

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