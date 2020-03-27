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Дубілет не увійде до складу Кабміну

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що у новий склад уряду він не входитиме.

Однак планує довести до кінця частину проектів зі своїх топ-50.

– Займатимуся ними поза цим, тим паче досвід впровадження iGov у ролі волонтера є. Зараз повертаюся у рідну стихію – бізнес.

Читайте: Дубілет підбив підсумки роботи своєї команди в Кабміні – головні досягнення

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет повідомляв, що може продовжити роботу у новому уряді, щоб завершити проекти, які розпочав на посаді.

До слова, Дмитро Дубілет обіймав посаду міністра Кабінету міністрів з 30 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

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