Международный почтово-логистический оператор Meest открыл 3 тыс. новых вакансий в связи с расширением сети и ростом объемов доставки почтовых отправлений из интернет-магазинов.
— Meest работает в обычном стабильном режиме, поскольку является стратегически важным объектом инфраструктуры. Почтово-логистические услуги сегодня являются крайне необходимыми, поэтому важно обеспечить непрерывную и своевременную доставку. Все больше украинцев в условиях карантина заказывают товары в интернет-магазинах, наша обязанность — доставить их вовремя и безопасно, — сообщила Галина Цвиркун, директор по персоналу Meest.
Галина Цвиркун рассказала, что компания ищет курьеров, но также открыто много других вакансий для работников линейных отделов. Разнообразна география предложений.
-
Meest открыл более 3 тыс. вакансий в связи с ростом объемов почтовых отправлений / 2 фотографии
Читайте: Чем больше почтовых операторов будут доставлять лекарства, тем лучше для граждан — Вовк
— Вакансии отрыты по всей Украине, но больше всего ищем новых сотрудников во Львове, Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Мы приглашаем присоединиться к нашей команде курьеров с личным авто, комплектовщиков, грузчиков, — уточнила Цвиркун.
Компании важно обеспечить непрерывную и своевременную доставку, но вместе с тем важным приоритетом для Meest является безопасность клиентов и работников.
— Рекрутеры работают дистанционно, согласно новому режиму труда. Все члены нашей команды знакомы с мерами безопасности, курьеры одевают маски, перчатки, придерживаются дистанции и часто дезинфицируют руки. Увеличилось количество заказов бесконтактной доставки, то есть в поштоматы. А это уменьшает процент контакта с людьми, — заверила Галина Цвиркун.
Напомним, ранее мы писали, что АО Укрпошта и украинский интернет-магазин Rozetka.ua на время карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.