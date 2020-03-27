



Meest открыл более 3 тыс. вакансий в связи с ростом объемов почтовых отправлений / 2 фотографии

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— Вакансии отрыты по всей Украине, но больше всего ищем новых сотрудников во Львове, Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Мы приглашаем присоединиться к нашей команде курьеров с личным авто, комплектовщиков, грузчиков, — уточнила Цвиркун.

Компании важно обеспечить непрерывную и своевременную доставку, но вместе с тем важным приоритетом для Meest является безопасность клиентов и работников.

— Рекрутеры работают дистанционно, согласно новому режиму труда. Все члены нашей команды знакомы с мерами безопасности, курьеры одевают маски, перчатки, придерживаются дистанции и часто дезинфицируют руки. Увеличилось количество заказов бесконтактной доставки, то есть в поштоматы. А это уменьшает процент контакта с людьми, — заверила Галина Цвиркун.

Напомним, ранее мы писали, что АО Укрпошта и украинский интернет-магазин Rozetka.ua на время карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.