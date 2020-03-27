Meest відкрив понад 3 тис. вакансій у зв’язку з ростом об’ємів поштових відправлень

Міжнародний поштово-логістичний оператор Meest відкрив 3 тис. нових вакансій у зв’язку з розширенням мережі та стрімким зростанням обсягів доставки поштових відправлень з інтернет-магазинів.

– Meest працює в звичайному стабільному режимі, адже є стратегічно важливим об’єктом інфраструктури. Поштово-логістичні послуги сьогодні є вкрай необхідними, важливо забезпечити безперервну та вчасну доставку. Дедалі більше українців в умовах карантину замовляють товари в інтернет-магазинах, наш обов’язок – доставити їх вчасно й безпечно, – повідомила Галина Цвіркун, директор з персоналу Meest.

Галина Цвіркун розповіла, що компанія шукає кур’єрів, але також відкрито багато інших вакансій для працівників лінійних відділів. Різноманітною є географія пропозицій.

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– Вакансії відрито по всій України, але найбільше шукаємо нових працівників у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Ми запрошуємо приєднатись до нашої команди кур’єрів з власним авто, комплектувальників, вантажників, – уточнила Цвіркун.

Компанії важливо забезпечити безперервну та вчасну доставку, але водночас важливим пріоритетом для Meest є безпека клієнтів та працівників.

– Рекрутери працюють дистанційно, відповідно до нового режиму праці. Всі члени нашої команди ознайомлені з заходами безпеки, кур’єри одягають маски, рукавички, тримаються дистанції та часто дезінфікують руки. Побільшало замовлень безконтактної доставки, тобто в поштомати. А це зменшує відсоток контакту з людьми, – запевнила Галина Цвіркун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що АТ Укрпошта та український інтернет-магазин Rozetka.ua на час карантину, до 24 квітня, запускають безкоштовну доставку в поштові відділення.