Карантин повлиял на количество онлайн-покупок украинцев и подтолкнул их заказывать через интернет с доставкой на дом даже те вещи, которые они раньше покупали в магазинах или просто по дороге домой.

В марте количество онлайн-заказов с доставкой значительно возросло, отмечают представители онлайн-площадки OLX.ua.

— За март количество товаров, доставленных в пределах пяти крупных городов Украины увеличилось на 30%. Так, между районами Киева товары по почте стали отправлять на 27% активнее, Харькова — на 32%, а Одессы — на 38%. В полтора раза выросло количество доставок внутри Днепра, а во Львове оно и вовсе удвоилось, — рассказывают в OLX Ukraine.

По их информации, в среднем посылки проезжают 411 км, что на 8% больше, чем полгода назад, а жители поселков городского типа стали в два раза чаще получать товары, чем отправлять.

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Что заказывают украинцы через интернет?

Лекарства, косметика и товары для дома

Эти товары возглавили топ онлайн-покупок украинцев за последний месяц. Такую тенденцию отмечают в OLX Ukraine и подтверждают в Prom.ua.

— Сейчас, помимо спроса на медицинские товары, покупатели заказывают порошки, моющие средства, корма для животных, — рассказывает руководитель пресс-службы Prom.ua Лилия Овчинникова.

Инструменты, товары для хобби и спорта

Активнее стали люди покупать товары, которые скрасят пребывание на самоизоляции.

OLX Ukraine отмечает, что в приоритете у покупателей — инструменты и приставки.

— Украинцы стали активнее покупать ноутбуки. На досуге дома люди, видимо, поделились на две категории: кто-то решил совершить давно обещанную починку вещей, а кто-то — поднять рейтинг в игре, — говорит pr-manager OLX Ukraine Ольга Федорова.

А в Prom.ua отмечают увлечение украинцев спортом и рукоделием.

— Чтобы не расслабляться дома, люди покупают спортивные товары — кроссовки, кеды, коврики для йоги, гантели. А чтобы занять себя и детей, заказывают картины по номерам, пряжу, все для вышивки, — добавляет руководитель пресс-службы Лилия Овчинникова.

Также, по информации онлайн-площадки, украинцы стали в два раза чаще заказывать головоломки и пазлы, алмазную мозаику и роботов-трансформеров для детей.

Рост объемов продаж товаров для творчества, фитнеса и настольных игр за последние две недели отмечается и в интернет-супермаркете Rozetka.

— Мы наблюдаем небывалое — почти 250% — рост объемов продаж товаров для фитнеса. Это означает, что украинцы решили во время карантина заниматься спортом. А также на 280% выросли товары для творчества, на 156% — настольные игры и на 40% — книги, — приводят статистику в Rozetka.

Товары для сада и огорода

Не повлиял карантин на желание украинцев заниматься весной садом и огородом, а, может, даже и подтолкнул в период распространения вируса уединиться в селе на даче.

— Спрос на сельскохозяйственные товары и технику вырос на 80% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Bigl.ua, в шесть раз выросло количество заказов на семена, саженцы и рассаду, — говорят представители Prom.ua.

Личный транспорт и мелкая бытовая техника

Отмечается всплеск и на рынке б/у транспорта. Украинцы ищут временную и недорогую замену общественному транспорту. Или же хотят изолироваться от толп в метро и автобусах, которые вскоре опять начнут курсировать по городам.

— Начинает расти спрос на велосипеды, мопеды, скутера и даже мотоблоки. Также заказывают недорогую технику для дома: мультиварки, роботы-пылесосы, микроволновки, — рассказывает руководитель IZI.ua Андрей Здор.

Авторские товары

Среди авторских товаров украинцы заказывают столики для ноутбуков, мыло ручной работы и развивающие игрушки для детей.

— Покупают актуальные авторские товары – мыло, крема для рук, органайзеры для рабочих столов, — рассказывает руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.

Антитоп

А вот значительно упал спрос на одежду и обувь. Это, видимо, связано с отсутствием необходимости выходить на улицу. Онлайн-площадки отмечают, раньше самые популярные товары в интернете были одежда и обувь, сейчас же — их заказываю в разы реже.

Перестали люди гоняться и за антисептиками. Если накануне введения карантинных мер и в первые дни изоляции украинцы активно покупали антибактериальные средства, то сейчас такого ажиотажа нет.

Средний чек одного заказа

Prom.ua рассказал, сколько украинцы в среднем тратят на различные виды товаров:

медицинские маски — 915 грн;

антисептики — 914 грн;

респираторы — 1 312 грн;

одноразовые перчатки — 573 грн;

кроссовки и кеды — 848 грн;

пульсоксиметры — 765 грн;

картины по номерам — 308 грн;

корм для домашних животных — 1 230 грн;

чехлы для телефонов — 165 грн;

кварцевые лампы — 1 452 грн;

семена, сажанцы и рассада — 430 грн;

банданы и баффы — 252 грн;

текстиль для дома (пледы,подушки) — 400 грн;

защитные пленки и стекла для портативных устройств — 126 грн;

наушники и гарнитуры — 440 грн;

кофе — 866 грн;

дисплеи и tochscreen для телефонов — 496 грн;

эспандеры — 275 грн;

пряжа — 400 грн;

средства для стирки — 513 грн.

Напомним, ранее психолог рассказала, почему во время карантина люди скупают еду, а также дала советы — как пережить карантин.