Карантин вплинув на кількість онлайн-купівель українців і підштовхнув їх замовляти через інтернет з доставкою додому навіть ті речі, які вони раніше купували в магазинах або просто дорогою додому.

У березні кількість онлайн-замовлень з доставкою значно зросла, відзначають представники онлайн-майданчика OLX.ua.

– За березень кількість товарів, доставлених в межах п’яти великих міст України, збільшилася на 30%. Так, між районами Києва товари поштою почали відправляти на 27% активніше, Харкова – на 32%, а Одеси – на 38%. У півтора раза зросла кількість доставок всередині Дніпра, а у Львові вона і взагалі подвоїлася, – розповідають в OLX Ukraine.

За їхньою інформацією, у середньому посилки проїжджають 411 км, що на 8% більше, ніж півроку тому, а жителі селищ міського типу стали у два рази частіше отримувати товари, ніж відправляти.

Читайте: Доставка їжі під час карантину – як правильно та безпечно зробити замовлення

Що замовляють українці через інтернет?

Ліки, косметика і товари для дому

Ці товари очолили топ онлайн-купівель українців за останній місяць. Таку тенденцію відзначають в OLX Ukraine та підтверджують в Prom.ua.

– Зараз, крім попиту на медичні товари, покупці замовляють порошки, мийні засоби, корм для тварин, – розповідає керівник прес-служби Prom.ua Лілія Овчинникова.

Інструменти, товари для хобі і спорту

Активніше стали люди купувати товари, які урізноманітнять перебування на самоізоляції.

OLX Ukraine зазначає, що в пріоритеті у покупців – інструменти та приставки.

– Українці почали активніше купувати ноутбуки. На дозвіллі вдома люди, мабуть, поділилися на дві категорії: хтось вирішив зробити давно обіцяний ремонт речей, а хтось – підняти рейтинг у грі, – говорить pr-manager OLX Ukraine Ольга Федорова.

А в Prom.ua відзначають захоплення українців спортом та рукоділлям.

– Щоб не розслаблятися вдома, люди купують спортивні товари – кросівки, кеди, килимки для йоги, гантелі. А щоб зайняти себе і дітей, замовляють картини за номерами, пряжу, все для вишивки, – додає керівник прес-служби Лілія Овчинникова.

Також, за інформацією онлайн-майданчиків, українці почали в два рази частіше замовляти головоломки і пазли, алмазну мозаїку і роботів-трансформерів для дітей.

Зростання обсягів продажу товарів для творчості, фітнесу та настільних ігор за останні два тижні відзначають і в інтернет-супермаркеті Rozetka.

– Ми спостерігаємо небувале – майже 250% – зростання обсягів продажу товарів для фітнесу. Це означає, що українці вирішили під час карантину займатися спортом. А також на 280% виросли товари для творчості, на 156% – настільні ігри й на 40% – книги, – наводять статистику в Rozetka.

Товари для саду та городу

Не вплинув карантин на бажання українців займатися навесні садом та городом, а, може, навіть і підштовхнув у період поширення вірусу усамітнитися у селі на дачі.

– Попит на сільськогосподарські товари та техніку виріс на 80% у порівнянні з попереднім тижнем. За даними Bigl.ua, у шість разів зросла кількість замовлень на насіння, саджанці та розсаду, – кажуть представники Prom.ua.

Особистий транспорт та дрібна побутова техніка

Відбувся сплеск і на ринку транспорту, яким уже раніше користувалися. Українці шукають тимчасову і недорогу заміну громадському транспорту. Або ж хочуть ізолюватися від натовпу в метро і в автобусах, які незабаром знову почнуть курсувати містами.

– Починає зростати попит на велосипеди, мопеди, скутери і навіть мотоблоки. Також замовляють недорогу техніку для будинку: мультиварки, роботи-пилососи, мікрохвильові печі, – розповідає керівник IZI.ua Андрій Здор.

Авторські товари

Серед авторських товарів українці замовляють столики для ноутбуків, мило ручної роботи та іграшки для розвитку дітей.

– Купують актуальні авторські товари – мило, креми для рук, органайзери для робочих столів, – розповідає керівник Crafta.ua Ольга Костюк.

Антитоп

А ось значно впав попит на одяг і взуття. Це, мабуть, пов’язано з тим, що зникла необхідність виходити на вулицю. Онлайн-майданчики відзначають, раніше одяг та взуття були найпопулярнішими товарами в інтернеті, зараз же їх замовляють в рази рідше.

Перестали люди ганятися і за антисептиками. Якщо напередодні введення карантинних заходів і в перші дні ізоляції українці активно купували антибактеріальні засоби, то зараз такого ажіотажу немає.

Середній чек одного замовлення

Prom.ua розповів, скільки українці в середньому витрачають на різні види товарів:

медичні маски – 915 грн;

антисептики – 914 грн;

респіратори – 1 312 грн;

одноразові рукавички – 573 грн;

кросівки і кеди – 848 грн;

пульсоксиметри – 765 грн;

картини за номерами – 308 грн;

корм для домашніх тварин – 1 230 грн;

чохли для телефонів – 165 грн;

кварцові лампи – 1 452 грн;

насіння, саджанці та розсада – 430 грн;

бандани і баффі – 252 грн;

текстиль для дому (пледи, подушки) – 400 грн;

захисні плівки та скла для портативних пристроїв – 126 грн;

навушники та гарнітури – 440 грн;

кава – 866 грн;

дисплеї і tochscreen для телефонів – 496 грн;

еспандери – 275 грн;

пряжа – 400 грн;

засоби для прання – 513 грн.

Нагадаємо, раніше психолог розповіла, чому під час карантину люди скуповують їжу, а також дала поради – як пережити карантин.