Карантин вплинув на кількість онлайн-купівель українців і підштовхнув їх замовляти через інтернет з доставкою додому навіть ті речі, які вони раніше купували в магазинах або просто дорогою додому.
У березні кількість онлайн-замовлень з доставкою значно зросла, відзначають представники онлайн-майданчика OLX.ua.
– За березень кількість товарів, доставлених в межах п’яти великих міст України, збільшилася на 30%. Так, між районами Києва товари поштою почали відправляти на 27% активніше, Харкова – на 32%, а Одеси – на 38%. У півтора раза зросла кількість доставок всередині Дніпра, а у Львові вона і взагалі подвоїлася, – розповідають в OLX Ukraine.
За їхньою інформацією, у середньому посилки проїжджають 411 км, що на 8% більше, ніж півроку тому, а жителі селищ міського типу стали у два рази частіше отримувати товари, ніж відправляти.
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Що замовляють українці через інтернет?
- Ліки, косметика і товари для дому
Ці товари очолили топ онлайн-купівель українців за останній місяць. Таку тенденцію відзначають в OLX Ukraine та підтверджують в Prom.ua.
– Зараз, крім попиту на медичні товари, покупці замовляють порошки, мийні засоби, корм для тварин, – розповідає керівник прес-служби Prom.ua Лілія Овчинникова.
- Інструменти, товари для хобі і спорту
Активніше стали люди купувати товари, які урізноманітнять перебування на самоізоляції.
OLX Ukraine зазначає, що в пріоритеті у покупців – інструменти та приставки.
– Українці почали активніше купувати ноутбуки. На дозвіллі вдома люди, мабуть, поділилися на дві категорії: хтось вирішив зробити давно обіцяний ремонт речей, а хтось – підняти рейтинг у грі, – говорить pr-manager OLX Ukraine Ольга Федорова.
А в Prom.ua відзначають захоплення українців спортом та рукоділлям.
– Щоб не розслаблятися вдома, люди купують спортивні товари – кросівки, кеди, килимки для йоги, гантелі. А щоб зайняти себе і дітей, замовляють картини за номерами, пряжу, все для вишивки, – додає керівник прес-служби Лілія Овчинникова.
Також, за інформацією онлайн-майданчиків, українці почали в два рази частіше замовляти головоломки і пазли, алмазну мозаїку і роботів-трансформерів для дітей.
Зростання обсягів продажу товарів для творчості, фітнесу та настільних ігор за останні два тижні відзначають і в інтернет-супермаркеті Rozetka.
– Ми спостерігаємо небувале – майже 250% – зростання обсягів продажу товарів для фітнесу. Це означає, що українці вирішили під час карантину займатися спортом. А також на 280% виросли товари для творчості, на 156% – настільні ігри й на 40% – книги, – наводять статистику в Rozetka.
- Товари для саду та городу
Не вплинув карантин на бажання українців займатися навесні садом та городом, а, може, навіть і підштовхнув у період поширення вірусу усамітнитися у селі на дачі.
– Попит на сільськогосподарські товари та техніку виріс на 80% у порівнянні з попереднім тижнем. За даними Bigl.ua, у шість разів зросла кількість замовлень на насіння, саджанці та розсаду, – кажуть представники Prom.ua.
- Особистий транспорт та дрібна побутова техніка
Відбувся сплеск і на ринку транспорту, яким уже раніше користувалися. Українці шукають тимчасову і недорогу заміну громадському транспорту. Або ж хочуть ізолюватися від натовпу в метро і в автобусах, які незабаром знову почнуть курсувати містами.
– Починає зростати попит на велосипеди, мопеди, скутери і навіть мотоблоки. Також замовляють недорогу техніку для будинку: мультиварки, роботи-пилососи, мікрохвильові печі, – розповідає керівник IZI.ua Андрій Здор.
- Авторські товари
Серед авторських товарів українці замовляють столики для ноутбуків, мило ручної роботи та іграшки для розвитку дітей.
– Купують актуальні авторські товари – мило, креми для рук, органайзери для робочих столів, – розповідає керівник Crafta.ua Ольга Костюк.
Антитоп
А ось значно впав попит на одяг і взуття. Це, мабуть, пов’язано з тим, що зникла необхідність виходити на вулицю. Онлайн-майданчики відзначають, раніше одяг та взуття були найпопулярнішими товарами в інтернеті, зараз же їх замовляють в рази рідше.
Перестали люди ганятися і за антисептиками. Якщо напередодні введення карантинних заходів і в перші дні ізоляції українці активно купували антибактеріальні засоби, то зараз такого ажіотажу немає.
Середній чек одного замовлення
Prom.ua розповів, скільки українці в середньому витрачають на різні види товарів:
- медичні маски – 915 грн;
- антисептики – 914 грн;
- респіратори – 1 312 грн;
- одноразові рукавички – 573 грн;
- кросівки і кеди – 848 грн;
- пульсоксиметри – 765 грн;
- картини за номерами – 308 грн;
- корм для домашніх тварин – 1 230 грн;
- чохли для телефонів – 165 грн;
- кварцові лампи – 1 452 грн;
- насіння, саджанці та розсада – 430 грн;
- бандани і баффі – 252 грн;
- текстиль для дому (пледи, подушки) – 400 грн;
- захисні плівки та скла для портативних пристроїв – 126 грн;
- навушники та гарнітури – 440 грн;
- кава – 866 грн;
- дисплеї і tochscreen для телефонів – 496 грн;
- еспандери – 275 грн;
- пряжа – 400 грн;
- засоби для прання – 513 грн.
Нагадаємо, раніше психолог розповіла, чому під час карантину люди скуповують їжу, а також дала поради – як пережити карантин.