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Факты / Украина

Рынок был не готов: Шмыгаль о производстве медицинских масок в Украине

Рынок Украины, как и рынок всех стран, не был готов к такому массовому использованию медицинских масок из-за коронавируса.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

— Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились и на сегодня у нас производят точно больше полумиллиона масок ежедневно.

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Однако Денис Шмыгаль отметил, что этого не достаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы насытить рынок, медучреждения, аптеки.

— Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и наращивается. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями, — добавил он.

Напомним, ранее из Китая в Украину доставили 1,8 млн медицинских масок, 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и другие средства защиты.

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