Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает еще миллион — Кличко

Киев закупил 300 тыс. медицинских масок и ожидает поставку еще миллиона дополнительно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Что касается Киева, мы закупили 300 тыс. масок. Ожидаем на этой неделе самолет с миллионом масок еще дополнительно. Прежде всего, они предусмотрены для работников медицинской сферы, — сообщил Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

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Он также отметил, что 30 и 31 марта 100 тыс. масок, которые власть заказала у украинского производителя, также будут поставлены в коммунальное предприятие Фармация — аптеки в Киеве, где их можно будет приобрести.

Поскольку с началом пандемии коронавируса купить средства защиты становится все труднее, то Факты ICTV подготовили три способа, как сделать медицинскую маску своими руками.