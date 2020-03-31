Депутати пропонують обмежити держпідтримку аграріїв

Депутати фракції Слуга Народу пропонують встановити фіксовану державну підтримку для аграріїв.

Її розмір має становити не більше 50 млн грн на виробника.

Відповідний законопроект №3295 зареєстрований в парламенті 30 березня.

Також документом передбачено, що Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів держбюджету і має містити відомості про виробників і їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ уточнює визначення, які необхідні для належного функціонування системи держпідтримки і визначає принципи, на яких надається державна підтримка.

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Автори законопроекту пропонують надати Державному аграрному реєстру права на регулювання цін на сільськогосподарську продукцію і державних заставних закупівель зерна.

Окремим пунктом пропонують надавати бюджетну дотацію суб’єктам, які займаються козівництвом і аквакультурою.

Як писали Факти ICTV, Верховна Рада в ніч на 31 березня ухвалила законопроект №2178-10 про ринок землі.