У Раді зареєстрували дві постанови про скасування ринку землі

У Верховній Раді зареєстрували два проекти постанов про скасування рішення парламенту про введення ринку землі.

Авторами постанов стали позафракційні депутати Антон Поляков і Оксана Савчук.

Поляков постановою № 2178-10-П пропонує скасувати рішення Ради від 31 березня про ухвалення законопроекту про ринок землі.

Оскільки при його ухваленні було порушено процедуру, яку передбачає Конституція і регламент Верховної Ради.

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Текст проекту постанови №2178-10-П1 авторства Савчук про скасування рішення Ради про прийняття законопроекту про ринок землі поки на сайті відсутній.

Відповідно до регламенту, голова Верховної Ради не може підписати прийнятий законопроект, поки народні депутати не розглянули проекти постанов про скасування голосувань і не ухвалили oщодо них рішень.

Нагадаємо, 259 народних депутатів на позачерговому засіданні Ради 30 березня підтримали зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель.