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Факты / Украина

Кличко анонсировал выплаты медикам: кто и сколько получит

Столичные медики получат доплату за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что уже в апреле медицинские работники получат доплату в сумме от 5 до 10 тыс. грн.

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— На доплаты столичным медикам выделено 894 млн грн. Особое внимание и дополнительное финансирование получат медики, которые работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом, — рассказал Кличко.

Ранее Факты ICTV писали, что за последние сутки в Киеве коронавирусом заболели пятеро людей. В частности, четверо мужчин от 45 до 49 лет и женщина — медицинский работник 55 лет. Один пациент находится в Александровской больнице, еще четверо лечатся на дому.

Всего в столице зафиксировали 107 случаев Covid-19, два человека выздоровели.

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